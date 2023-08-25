Озвучу необходимый для вас материал, аудиокниги, трейлеры к играм и фильмам, реклама и др.

дикторским, либо актерским голосом с добавлением персонажей.

Точно передам настроение, интонацию, акцент в тексте так, как пожелаете Вы!

Что вы получите получите?

- Готовую озвучку в любом удобном для Вас формате, без посторонних звуков, вздохи и т. п. (Обработка и очистка абсолютно бесплатные).

А также

- индивидуальный подход к каждому

- ответственное выполнение работы

- при желании предоставлю демо с Вашим текстом

- возможно оперативное выполнение работы.

Нужно для заказа:

1. Текст, который необходимо озвучить, с пожелания по прочтению.

- расшифровкой аббревиатур;

- обозначением ударений в малоизвестных фамилиях;

Важно! Текст не должен содержать ошибок, поэтому перед отправкой проверяйте!

2. Ваши пожелания по интонации и скорости озвучивания

Цена готовой записи от 300 рублей

Расчет хронометража вашего текста можете замерить по этой ссылке:

https://soundbox.pro/hronometr/

Запись для: Ролика, рекламы, аудиокниги.

Голос: Мужской голос

Возраст: Молодежный, Взрослый, Пожилой

Язык озвучки: Русский