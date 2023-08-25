Озвучу необходимый для вас материал, аудиокниги, трейлеры к играм и фильмам, реклама и др.
дикторским, либо актерским голосом с добавлением персонажей.
Точно передам настроение, интонацию, акцент в тексте так, как пожелаете Вы!
Что вы получите получите?
- Готовую озвучку в любом удобном для Вас формате, без посторонних звуков, вздохи и т. п. (Обработка и очистка абсолютно бесплатные).
А также
- индивидуальный подход к каждому
- ответственное выполнение работы
- при желании предоставлю демо с Вашим текстом
- возможно оперативное выполнение работы.
Нужно для заказа:
1. Текст, который необходимо озвучить, с пожелания по прочтению.
- расшифровкой аббревиатур;
- обозначением ударений в малоизвестных фамилиях;
Важно! Текст не должен содержать ошибок, поэтому перед отправкой проверяйте!
2. Ваши пожелания по интонации и скорости озвучивания
Цена готовой записи от 300 рублей
Расчет хронометража вашего текста можете замерить по этой ссылке:
https://soundbox.pro/hronometr/
Запись для: Ролика, рекламы, аудиокниги.
Голос: Мужской голос
Возраст: Молодежный, Взрослый, Пожилой
Язык озвучки: Русский
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