Brumer_Natalya

Являюсь профессиональным бухгалтером и аудитором. Имею экономическое образование и образование переводчика. Уверенный пользователь пакета Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), правовых систем и программ: Гарант, Консультант +, Система главбух, Система «Финансовый директор».

Работа с Интернетом (Opera, Internet Explorer, Mozilla Firefox) и электронной почтой (Outlook Express, Mail). Текстовые и графические редакторы (Word, WordPad, PowerPoint, Access, Paint, Excel, Photoshop). Владение Abbyy FineReader 9.0