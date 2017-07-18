Brunner

Александр Анохин Brunner

 
38 летУкраина/Константиновка
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
2Д художник с опытом

Рисую тату эскизы, портреты с фото, 2Д персонажей, игровые локации, различные иллюстрации, обложки книг и т.д. Также занимаюсь веб-дизайном и хтмл версткой. Пишу на различные тематики (кроме медицины и бухгалтерского учёта), имею солидный опыт, применяю различные стили написания статей (предпочитаю информационный, рекламный и продающий). 

Написание статейПортрет по фото
Отзывы заказчиков
valdisX
Влад 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Копирайтинг для сайта
Отличные текста, вовремя и всегда на связи!
Благодарю Вас за понимание, терпение и честность по отношению к новичку. Для других исполнителей: оплата была проведена как и договаривались - после сдачи заказа. Ещё раз спасибо!
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