2Д художник с опытом
Рисую тату эскизы, портреты с фото, 2Д персонажей, игровые локации, различные иллюстрации, обложки книг и т.д. Также занимаюсь веб-дизайном и хтмл версткой. Пишу на различные тематики (кроме медицины и бухгалтерского учёта), имею солидный опыт, применяю различные стили написания статей (предпочитаю информационный, рекламный и продающий).
Портфолио
- Веб дизайн и адаптивная верстка вашего сайта106 просмотров
- Веб-дизайн и адаптивная верстка137 просмотров
- Создание 2Д персонажей, предметов, локаций и т.д.148 просмотров
- Пишу уникальный контент на любые тематики159 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Отличные текста, вовремя и всегда на связи!
Ответный отзыв
Благодарю Вас за понимание, терпение и честность по отношению к новичку. Для других исполнителей: оплата была проведена как и договаривались - после сдачи заказа. Ещё раз спасибо!