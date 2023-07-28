Вёрстка макетов

Здравствуйте. Я занимаюсь вёрсткой сайтов по макетам Figma/PSD.

Делаю чистый адаптивный кроссбраузерный код. Люблю свою работу и готов обсудить любые необычные идеи дизайнера в макете. Могу реализовать слайдеры, аккордеон, табы, модальные окна, бургер-меню и много ещё всего.

Довожу дело до конца.

Весь код по методологии БЭМ

Вежливый человек, готовый к диалогу

Ссылка на мой GitHub: https://github.com/MaxBryansky

Ссылка на портфолио: https://maxbryansky.github.io/Portfolio-Bryansky/