Вёрстка макетов
Здравствуйте. Я занимаюсь вёрсткой сайтов по макетам Figma/PSD.
Делаю чистый адаптивный кроссбраузерный код. Люблю свою работу и готов обсудить любые необычные идеи дизайнера в макете. Могу реализовать слайдеры, аккордеон, табы, модальные окна, бургер-меню и много ещё всего.
Довожу дело до конца.
Весь код по методологии БЭМ
Вежливый человек, готовый к диалогу
Ссылка на мой GitHub: https://github.com/MaxBryansky
Ссылка на портфолио: https://maxbryansky.github.io/Portfolio-Bryansky/
Я против войны в Украине!
Портфолио
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