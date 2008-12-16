Bryant

Taras Velichko Bryant

 
NaN летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Автокаталог под ключ

    Нужно создать автокаталог с поисковиком новых и б/у автомобилей под ключ с элементами CMS. Предпочтение отдается движкам на PHP. Подробнее в ТЗ во вложении. Ждём Ваших предложений!

    PHP
    Сайты «под ключ»34 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • PHP-программист, специалист по Drupal

    Нашей компании нужен php-программист для поддержания и написания нового функционала для нашего сайта. Адрес нашего сайта www.ukrlogist.com - это логистический портал, написан на CMS Drupal. Условия работы: 1. Оплата - поэтапно/почасовая, уровень ставки - по договоренности. ...

    PHPMySQLDrupal
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Перенести дизайн с HTML на страницы Drupal-сайта

    Есть сайт www.ukrlogist.com, написан на CMS Drupal 5ой версии, нужно перетянуть дизайн шаблонов двух страниц - главной страницы и листинга компаний(раздел "Компании" на сайте). Новый дизайн свёрстан и нарезан в таблицы как HTML-страницы с прописанными ...

    HTMLCSSDrupal
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработать дизайн сайта на drupal

    Есть сайт написанный на Drupal. Нужно изменить в существующей теме оформления расположение блоков и таблицы стилей согласно прикреплённых макетов. Общие требования: 1. Текущее разбиение на зоны сохраняется (шапка, левая колонка, центральная колонка, правая колонка, подвал) 2. Текущий контент сохраняется. 3. Изменить дизайн ...

    Дизайн сайтаDrupal
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад