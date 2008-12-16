Нужно создать автокаталог с поисковиком новых и б/у автомобилей под ключ с элементами CMS. Предпочтение отдается движкам на PHP. Подробнее в ТЗ во вложении. Ждём Ваших предложений!
- Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нашей компании нужен php-программист для поддержания и написания нового функционала для нашего сайта. Адрес нашего сайта www.ukrlogist.com - это логистический портал, написан на CMS Drupal. Условия работы: 1. Оплата - поэтапно/почасовая, уровень ставки - по договоренности. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть сайт www.ukrlogist.com, написан на CMS Drupal 5ой версии, нужно перетянуть дизайн шаблонов двух страниц - главной страницы и листинга компаний(раздел "Компании" на сайте). Новый дизайн свёрстан и нарезан в таблицы как HTML-страницы с прописанными ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть сайт написанный на Drupal. Нужно изменить в существующей теме оформления расположение блоков и таблицы стилей согласно прикреплённых макетов. Общие требования: 1. Текущее разбиение на зоны сохраняется (шапка, левая колонка, центральная колонка, правая колонка, подвал) 2. Текущий контент сохраняется. 3. Изменить дизайн ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт15 лет назад