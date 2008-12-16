Есть сайт www.ukrlogist.com, написан на CMS Drupal 5ой версии, нужно перетянуть дизайн шаблонов двух страниц - главной страницы и листинга компаний(раздел "Компании" на сайте). Новый дизайн свёрстан и нарезан в таблицы как HTML-страницы с прописанными ...