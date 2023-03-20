Buckovchik

Николай BuckovchikBuckovchik
44 годаУкраина/Горишные Плавни
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Если Вам интересно качество, то Вы по адресу.
Доброго времени суток всем, кто посетил мой аккаунт.
В связи со сложившейся ситуацией в моей стране решил вспомнить прошлое и сделать полезное кому-то и себе.
Отлично перевожу и набираю тексты на украинском, русском и английском языках.
Имею высшее образование и опыт работы с текстами и документами.
Люблю читать и в настоящее время пишу свою книгу на украинском языке.
Хочу предоставить качественные услуги по переводу и набору текстов.