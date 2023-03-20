Buckovchik

Если Вам интересно качество, то Вы по адресу.

Доброго времени суток всем, кто посетил мой аккаунт.

В связи со сложившейся ситуацией в моей стране решил вспомнить прошлое и сделать полезное кому-то и себе.

Отлично перевожу и набираю тексты на украинском, русском и английском языках.

Имею высшее образование и опыт работы с текстами и документами.

Люблю читать и в настоящее время пишу свою книгу на украинском языке.

Хочу предоставить качественные услуги по переводу и набору текстов.