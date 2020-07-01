Budnikov-film

Видеосъемка, монтаж, анимация, графика
Мы - молодой видеопродакшн "RadiusFIlmGroup".
В нашей команде работают профессиональные кинематографисты, которые индивидуально относятся к каждому проекту, делая его уникальным и эффективным. Мы обеспечиваем комплексный подход на протяжении всего продакшн цикла - от написания сценария до монтажа видео. Снимаем проекты разной степени сложности: кино, имиджевые фильмы, реклама, музыкальные клипы, обучающие ролики.Детально прорабатывая информационный посыл, мы предлагаем оптимальное решение для Вашей задачи!
Наш сайт со всей информацией и портфолио:
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