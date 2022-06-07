Bugaev_Sergei

Я начинaющий технический специалист.
Мои навыки:
⚙Регистрация и настройка домена и доменной почты.
⚙Создание страниц и настройка сайта на Tilda.
⚙Интеграция сайта на Tilda c Bizon365, GetCourse, Vakas-tools, AmoCrm.
⚙Настройка Bizon 365. Вебинары, автовебинары, рассылки.
⚙Настройка YouTube канала,
OBS, СМС рассылок.
⚙Настройка GetCourse продвинутая. Интеграция с кассами, автоматическая выдача доступа, расписание, создание тренингов, процессов, воронки, рассылки.
⚙Подключение Яндекс метрики и Google аналитики к сайту.
⚙Настройка SMTP шлюза.
⚙Настройка ZOOM для трансляций.
⚙Базовый видео-монтаж, дизайн для заставок, баннеров, картинок.
⚙Создание презентации в CANVA, PowerPoint.
⚙Настройка в AmoCrm.
⚙Настройка IP-Телефонии.
Готов к тестовому заданию. Рассматриваю варианты работы/стажировки/сотрудничества.