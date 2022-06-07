Bugaev_Sergei

Сергей Bugaev_Sergei

 
32 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Я начинaющий технический специалист.

Мои навыки:

⚙Регистрация и настройка домена и доменной почты.

⚙Создание страниц и настройка сайта на Tilda.

⚙Интеграция сайта на Tilda c Bizon365, GetCourse, Vakas-tools, AmoCrm.

⚙Настройка Bizon 365. Вебинары, автовебинары, рассылки.

⚙Настройка YouTube канала,

OBS, СМС рассылок.

⚙Настройка GetCourse продвинутая. Интеграция с кассами, автоматическая выдача доступа, расписание, создание тренингов, процессов, воронки, рассылки.

⚙Подключение Яндекс метрики и Google аналитики к сайту.

⚙Настройка SMTP шлюза.

⚙Настройка ZOOM для трансляций.

⚙Базовый видео-монтаж, дизайн для заставок, баннеров, картинок.

⚙Создание презентации в CANVA, PowerPoint.

⚙Настройка в AmoCrm.

⚙Настройка IP-Телефонии.

Готов к тестовому заданию. Рассматриваю варианты работы/стажировки/сотрудничества.