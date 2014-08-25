Исходные Данные: fullcatalog.csv - файл с текущими продуктами на сайте; Остатки на DD-MM-YYYY.xls – данные для обновления; Выходной файл produktu-YYYY.MM.dd.csv: структура как в файле fullcatalog.csv (текст Windows с разделителями точка с запятой). Разбит на файлы размером: 2 ...