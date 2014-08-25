Тех.поддержка молодого интернет-магазина на UMI (dop4you.com): - дорабтка функциональности - администрирование сайта - восстановление после технических сбоев - регулярное резервное копирование данных - обновление CMS
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Веб-программирование16 заявокЗакрыт8 лет назад
Исходные Данные: fullcatalog.csv - файл с текущими продуктами на сайте; Остатки на DD-MM-YYYY.xls – данные для обновления; Выходной файл produktu-YYYY.MM.dd.csv: структура как в файле fullcatalog.csv (текст Windows с разделителями точка с запятой). Разбит на файлы размером: 2 ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен9 лет назад
нужно сделать: - Комплексный анализ сайта; - Создание семантического ядра; - Рерайтинг текстов; - Последующее продвижение сайта. Интернет-магазин авто-аксессуаров (автомобильные коврики, подкрылки, брызговики, декоративные обвесы, защитно-декоративные обвесы, дефлекторы, …) Всего около 50 категорий товаров, около 6000 позиций в прайсе. Тексты пишем ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $1200
На время разработки интернет-магазина разработать Landing Page Бюджет проекта $1200 - $1500.Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт9 лет назад
Отзывы фрилансеров
$10
10 баллов
9 лет назад
Хороша постановка ТЗ. Помощь в решение технических вопросов. Хороший заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший, инициативный исполнитель. Сделал мне 2 конвертера. В начале работы были сомнения, что удастся разобрать эти данные. Рекомендую.