BullBull

Сергей BullBull

 
58 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Тех.поддержка интернет-магазина на UMI

    Тех.поддержка молодого интернет-магазина на UMI (dop4you.com): - дорабтка функциональности - администрирование сайта - восстановление после технических сбоев - регулярное резервное копирование данных - обновление CMS

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо разработать обработчик данных для сайта.

    Исходные Данные: fullcatalog.csv - файл с текущими продуктами на сайте; Остатки на DD-MM-YYYY.xls – данные для обновления; Выходной файл produktu-YYYY.MM.dd.csv: структура как в файле fullcatalog.csv (текст Windows с разделителями точка с запятой). Разбит на файлы размером: 2 ...

    PostgreSQL
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Комплексный анализ сайта

    нужно сделать: - Комплексный анализ сайта; - Создание семантического ядра; - Рерайтинг текстов; - Последующее продвижение сайта. Интернет-магазин авто-аксессуаров (автомобильные коврики, подкрылки, брызговики, декоративные обвесы, защитно-декоративные обвесы, дефлекторы, …) Всего около 50 категорий товаров, около 6000 позиций в прайсе. Тексты пишем ...

    Семантическое ядро
    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
petdim
51 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Необходимо разработать обработчик данных для сайта.
Хороша постановка ТЗ. Помощь в решение технических вопросов. Хороший заказчик. Рекомендую.
Хороший, инициативный исполнитель. Сделал мне 2 конвертера. В начале работы были сомнения, что удастся разобрать эти данные. Рекомендую.
Ответный отзыв