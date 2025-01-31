Ваш уникальный графический дизайн - моя работа!
Разработаю для вас дизайн:
| Фирменного стиля и логотипа
| Рекламной вывески
| Баннера
| Буклета
| Флаера
| Визитки,
| Меню ресторана, кафе, бара
| Борд меню
| Открытки
| И многое другое
-Работаю в программах: "Adobe Photoshop" и "Adobe Illustrator"
-При работе учитываю все ваши пожелания!
-Дополнительно даю на рассмотрение свои предложения, но выбираете итоговый вариант именно вы.
Всегда доводу работу до конца, буду рад сотрудничеству!
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Логотип для Марии6 просмотров
- Меню ресторана TOMORROW7 просмотров
- Логотип "Много Рыбы"15 просмотров
- Визитки для сотрудниц25 просмотров
- Персональный логотип для человека17 просмотров
- Борд-меню ресторан Самарканд19 просмотров
- Меню А3 ресторан самарканд26 просмотров
- Меню ресторана "Самарканд"21 просмотр
- Меню - Борд кафе17 просмотров
- Логотип студии дизайна BIGLIS21 просмотр
- Логотип кафе Waffle&Pizza10 просмотров
- Логотип кондитерской24 просмотра