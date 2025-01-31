Ваш уникальный графический дизайн - моя работа!

Разработаю для вас дизайн:

| Фирменного стиля и логотипа

| Рекламной вывески

| Баннера

| Буклета

| Флаера

| Визитки,

| Меню ресторана, кафе, бара

| Борд меню

| Открытки

| И многое другое

-Работаю в программах: "Adobe Photoshop" и "Adobe Illustrator"

-При работе учитываю все ваши пожелания!

-Дополнительно даю на рассмотрение свои предложения, но выбираете итоговый вариант именно вы.

Всегда доводу работу до конца, буду рад сотрудничеству!