Копирайтинг/ Рерайтинг/ Онлайн-менеджер/ Помощник в обработке док-тов.

Здравствуйте! Меня зовут Анастасия, мне 28 лет. Имею высшее образование в области экономики (специализация финансовый менеджер). У меня 5 летний опыт работы в банковской сфере от менеджера по продажам до руководителя дополнительным офисом. Знаю английский язык на уровне intermediate. Активный пользователь ПК. С 12 лет пишу стихи, есть публикации в тематических альманахах. Номинировалась на премии "Поэт года 2011 и 2013", "Наследие 2014". Произведения можно прочесть по ссылке: http://www.stihi.ru/avtor/pandora98

На данный момент нахожусь в декрете и хочу найти работу тестировщика/копирайтера/ рерайтера/ онлайн-менеджера/помощника в обработке док-тов. Писать могу на разные темы! Начиная с банковского дела, финансов и заканчивая фитнесом, йогой, модой и красотой, психологией, здоровьем, уходом за ребенком, беременностью и родами. Со своей стороны могу предложить ответственность и высокую организованность в выполнении поставленных задач, неконфликтность, стрессоустойчивость и способность вести конструктивный диалог. Надеюсь на плодотворное сотрудничество :)