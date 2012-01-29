Качественное видео в кратчайшие сроки!
Опыт работы 7 лет, из них 5 лет на ТВ в сфере рекламы, новостей и развлекательных программ
Отзывы заказчиков
$12
10 баллов
11 лет назад
Работой очень доволен. Сделано профессионально. Буду в дальнейшем продолжать сотрудничество!
Ответный отзыв
Задача четкая. Оплата моментальная. Рекомендую к сотрудничеству
$10
10 баллов
11 лет назад
Александр отличный исполнитель. Буквально за пол часа сделал наброски. А уже утром я получил свой видеоролик. Советую Александра как опытного специалиста.
Ответный отзыв
Все прошло отлично. Задание четкое. Оплата быстрая. Буду рад сотрудничеству
$15
10 баллов
11 лет назад
Отличный исполнитель, качество видео осталось не изменным, все быстро, четко! Очень рекомендую!
Ответный отзыв
Четкое ТЗ, приятное общение, Быстрая оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$50
10 баллов
13 лет назад
Великолепный видеокодер, человек обладает талантом, вкусом, и всё что присуще к видео.
Ответный отзыв
Сделка прошла успешно. Рекомендую.
$25
9 баллов
13 лет назад
Отличная работа. Быстро и на 100% качественно. Спасибо за работу.
Ответный отзыв
Сделка прошла успешно. Рекомендую.