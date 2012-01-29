CHeburFX

Александр CHeburFX

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Качественное видео в кратчайшие сроки!

Опыт работы 7 лет, из них 5 лет на ТВ в сфере рекламы, новостей и развлекательных программ

Отзывы заказчиков

samenfaden
Дэвидсон 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$12
10 баллов
11 лет назад
Сделать 3-х секундную анимированную заставку
Работой очень доволен. Сделано профессионально. Буду в дальнейшем продолжать сотрудничество!
Задача четкая. Оплата моментальная. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
san-virtuoz
Владислав 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Короткометражный ролик на 15 сек.
Александр отличный исполнитель. Буквально за пол часа сделал наброски. А уже утром я получил свой видеоролик. Советую Александра как опытного специалиста.
Все прошло отлично. Задание четкое. Оплата быстрая. Буду рад сотрудничеству
Ответный отзыв
maxhankala
Максим 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
$15
10 баллов
11 лет назад
Обработка видео, качество роликов не должно ухудшиться!
Отличный исполнитель, качество видео осталось не изменным, все быстро, четко! Очень рекомендую!
Четкое ТЗ, приятное общение, Быстрая оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
predatorexx
Виталий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Презентационное видео
Великолепный видеокодер, человек обладает талантом, вкусом, и всё что присуще к видео.
Сделка прошла успешно. Рекомендую.
Ответный отзыв
egorovagency
Егор 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
9 баллов
13 лет назад
Редактирование видео-файла (добавить надписи)
Отличная работа. Быстро и на 100% качественно. Спасибо за работу.
Сделка прошла успешно. Рекомендую.
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