CL88

Евгений Усачёв CL88

 
39 летРоссия/Липецк
15 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Моделирование/визуализация объектов любой сложности.
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Отзывы заказчиков
martin326
Михаил 
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Схема проезда 2D
Техзадание, небольшие корректировки, задание выполнено. Работа выполнена очень быстро, креативно, полное взаимопонимание. Настоятельно рекомендую!!!
Оплата без проблем. Приятно работать
Ответный отзыв
MetallOFF_ON
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Схема проезда
Отлично сработал! Высочайший уровень. Сделал раньше отведенного срока. Предложил свои идеи и дополнения к схеме. 10 из 10.
все супер
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