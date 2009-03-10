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Портфолио
- Схема проезда (krasn.znam.pr.59)179 просмотров
- Схема проезда (VasiliaP_3k3)208 просмотров
- Схема проезда (B.Suharevskaya.pl9)242 просмотра
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- Игровые здания 3194 просмотра
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
15 лет назад
Техзадание, небольшие корректировки, задание выполнено. Работа выполнена очень быстро, креативно, полное взаимопонимание. Настоятельно рекомендую!!!
Ответный отзыв
Оплата без проблем. Приятно работать
$50
10 баллов
15 лет назад
Отлично сработал! Высочайший уровень. Сделал раньше отведенного срока. Предложил свои идеи и дополнения к схеме. 10 из 10.
Ответный отзыв
все супер