COMETs1

Максим COMETs1

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$82
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Лого

    Разработка уникальных логотипов и знаков для брендов. Ожидается создание креативного дизайна, отражающего индивидуальность и стиль компании.

    Логотипы и Знакинет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип

    Необходим логотип для студии звукописи. Проект должен включать оригинальный и запоминающийся дизайн, который отражает специфику и уникальность студии. Учитывайте современные тренды в графическом дизайне.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

Difoxxs
Ирина 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$82
10 баллов
3 года назад
Логотип
Было приятно работать с Максимом, хороший заказчик, рекомендую!
Заказал у Ирины логотип, все сделала максимально быстро и качественно! Учла мои пожелания, и сделала, то, что я хотел! Огромное спасибо, буду обращаться еще не раз!
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