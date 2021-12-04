Разработка уникальных логотипов и знаков для брендов. Ожидается создание креативного дизайна, отражающего индивидуальность и стиль компании.
Логотипы и Знакинет заявок
Закрыт
3 года назад
Разработка уникальных логотипов и знаков для брендов. Ожидается создание креативного дизайна, отражающего индивидуальность и стиль компании.
Необходим логотип для студии звукописи. Проект должен включать оригинальный и запоминающийся дизайн, который отражает специфику и уникальность студии. Учитывайте современные тренды в графическом дизайне.