CRE_DES_PRO

Иван CRE_DES_PRO

 
37 летУкраина/Полтава
7 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Вернулся на FREELANC после OFFLINE трудов, первые 10 заказов SALE 50%💣💣💣

✋ Привет!

﻿Меня зовут Иван я веб-разработчик из Полтавы. Мне 35 и я не стар Я СУПЕРСТАР ⭐⭐⭐⭐⭐

Специализируюсь преимущественно на WORDPRESS проектах. Опыт работы с wordpress более 9 лет. Долгое время работал оффлайн недавно вернулся на вольные хлеба.

👉 Чё могу

  • веб программирование / скрипты
  • натяжка верстки на CMS (wordpress)
  • разработка плагинов (на базе wordpress)
  • написания парсеров и граберов

 Оплата

  • приват24
  • payoneer
WordPress