CRE_DES_PRO

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✋ Привет!

﻿Меня зовут Иван я веб-разработчик из Полтавы. Мне 35 и я не стар Я СУПЕРСТАР ⭐⭐⭐⭐⭐

Специализируюсь преимущественно на WORDPRESS проектах. Опыт работы с wordpress более 9 лет. Долгое время работал оффлайн недавно вернулся на вольные хлеба.

👉 Чё могу

веб программирование / скрипты

натяжка верстки на CMS (wordpress)

разработка плагинов (на базе wordpress)

написания парсеров и граберов

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