CRE_DES_PRO

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✋ Привет!
Меня зовут Иван я веб-разработчик из Полтавы. Мне 35 и я не стар Я СУПЕРСТАР ⭐⭐⭐⭐⭐
Специализируюсь преимущественно на WORDPRESS проектах. Опыт работы с wordpress более 9 лет. Долгое время работал оффлайн недавно вернулся на вольные хлеба.
👉 Чё могу
- веб программирование / скрипты
- натяжка верстки на CMS (wordpress)
- разработка плагинов (на базе wordpress)
- написания парсеров и граберов
Оплата
- приват24
- payoneer