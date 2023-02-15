CabakaTabaka

Доброго времени суток, меня зовут Алексей, мне 23 года и я профессиональный художник-иллюстратор с опытом работы более 5 лет, работаю в программе proc

Создаю изображения в различных стилях:

? Аниме стилистика

? Комикс стилистика

? Любые мультфильмы

? Арты по играм и фильмам

? В формате различных, известных художников

? Портреты по фото



И многое другое Вместе мы создадим иллюстрации под любые ваши нужды:



? Для комиксов

? Обложки для альбомов, книг и журналов

? Для любых игр, в том числе, настольных игр

? Товаров и услуг

? Для постов в соц.сетях

? Любые пейзажи

? Татуировки

? Портреты в любом стиле

? Создание вашего собственного персонажа