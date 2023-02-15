CabakaTabaka

Доброго времени суток, меня зовут Алексей, мне 23 года и я профессиональный художник-иллюстратор с опытом работы более 5 лет, работаю в программе proc
Создаю изображения в различных стилях:
? Аниме стилистика
? Комикс стилистика
? Любые мультфильмы
? Арты по играм и фильмам
? В формате различных, известных художников
? Портреты по фото
И многое другое Вместе мы создадим иллюстрации под любые ваши нужды:
? Для комиксов
? Обложки для альбомов, книг и журналов
? Для любых игр, в том числе, настольных игр
? Товаров и услуг
? Для постов в соц.сетях
? Любые пейзажи
? Татуировки
? Портреты в любом стиле
? Создание вашего собственного персонажа