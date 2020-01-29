Анастасия Cabinet_DesignerCabinet_Designer
35 летУкраина/Одесса
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Ретушь, Дизайн,Оформление
Помогу сделать ваши фотографии лучшими.
У меня более 7 лет опыта. Работаю с лучшими фотостудиями, которые специализируются на фотостоках и рекламных фотографиях. Качественно и быстро обрабатываю фотографии. У меня есть все необходимые навыки для хорошего результата.
Уважаю крайние сроки, поэтому работа будет выполнена в тот момент, когда вам это нужно.
Также разрабатываю дизайн афиш, баннеров, обьявлений и шапок для соц.сетей. Печатная полиграфия.
Буду рада стать частью Вашей команды.
Портфолио
- Баннеры, дизайн, реклама62 просмотра
- Ретушь66 просмотров