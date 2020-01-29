Ретушь, Дизайн,Оформление

Помогу сделать ваши фотографии лучшими.

У меня более 7 лет опыта. Работаю с лучшими фотостудиями, которые специализируются на фотостоках и рекламных фотографиях. Качественно и быстро обрабатываю фотографии. У меня есть все необходимые навыки для хорошего результата.

Уважаю крайние сроки, поэтому работа будет выполнена в тот момент, когда вам это нужно.

Также разрабатываю дизайн афиш, баннеров, обьявлений и шапок для соц.сетей. Печатная полиграфия.

Буду рада стать частью Вашей команды.