Дизайн интерьера ǀ Услуги дизайнера ǀ 3D Визуализация

Предлагаем услуги по созданию дизайн-проекта для квартир, домов, коттеджей и офисов.

Для Вас:

Полный пакет чертежей.

Качественная визуализация интерьера в 3D Max

Так же возможно заказать отдельно чертежи или визуализацию

Все стадии работы тщательно согласовываются!

В результате нашего сотрудничества вы получите стильный, эргономичный, уютный и удобный интерьер.

Мои контакты:

Телефон: +38063 93 84 600

email: [email protected]

Skype: Design_s.v.

Сайт с моими работами: http://www.calypso.net.ua/

Группа вконтакте: https://vk.com/calypso_od