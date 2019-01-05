Дизайн интерьера ǀ Услуги дизайнера ǀ 3D Визуализация
Предлагаем услуги по созданию дизайн-проекта для квартир, домов, коттеджей и офисов.
Для Вас:
Полный пакет чертежей.
Качественная визуализация интерьера в 3D Max
Так же возможно заказать отдельно чертежи или визуализацию
Все стадии работы тщательно согласовываются!
В результате нашего сотрудничества вы получите стильный, эргономичный, уютный и удобный интерьер.
Мои контакты:
Телефон: +38063 93 84 600
email: [email protected]
Skype: Design_s.v.
Сайт с моими работами: http://www.calypso.net.ua/
Группа вконтакте: https://vk.com/calypso_od