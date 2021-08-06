★ Качественные сайты в срок ★ Вёрстка сайтов ★ HTML(5), CSS(3), JavaScript, Vue.js 3, SCSS, БЭМ, FlexBox, адаптивность, JQuery★
Моя цель - предоставить вам ваш идеальный сайт!
Работая со мной вы экономите:
- ✔ Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит ВАШ бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- ✔ Время. Ваш заказ выполнится точно в срок!
- ✔ Нервы. Просьбы, пожелания и доработки уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне, они будут внесены в верстку по ВАШЕЙ просьбе без лишних споров или дополнительных затрат!
🔥 Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент остался довольным!
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: https://t.me/Camrado
- Github: https://github.com/Camrado
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- Вёрстка адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Могу использовать JavaScript фреймворк Vue.js 3
- Верстаю из PSD, Figma.
- CSS3/JS анимация сайта.
- Использование препроцессора SCSS/SASS
Портфолио
- Сайт с рабочим тестом76 просмотров
- Небольшое веб-приложение на подобии твиттера62 просмотра
- Веб приложение на тематику блог65 просмотров
- Адаптивная вёрстка Pikadu (на подобии пикабу)62 просмотра