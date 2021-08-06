Camrado

Сенан Camrado

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
&#9733; Качественные сайты в срок &#9733; Вёрстка сайтов &#9733; HTML(5), CSS(3), JavaScript, Vue.js 3, SCSS, БЭМ, FlexBox, адаптивность, JQuery&#9733

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Моя цель - предоставить вам ваш идеальный сайт!

 Работая со мной вы экономите:

  • ✔ Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит ВАШ бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
  • ✔ Время. Ваш заказ выполнится точно в срок!
  • ✔ Нервы. Просьбы, пожелания и доработки уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне, они будут внесены в верстку по ВАШЕЙ просьбе без лишних споров или дополнительных затрат!
 100%-ная гарантия на вёрстку. В течении недели после передачи архива с готовой вёрсткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки , которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже!

🔥 Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент остался довольным!

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 Ответственность:

  • всегда довожу дело до конца
  • не нарушаю сроков
  • даю консультации по макету
良 Род занятий:

  • Вёрстка адаптивная. Только чистый и понятный код.
  • Могу использовать JavaScript фреймворк Vue.js 3
  • Верстаю из PSD, Figma.
  • CSS3/JS анимация сайта.
  • Использование препроцессора SCSS/SASS