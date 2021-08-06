★ Качественные сайты в срок ★ Вёрстка сайтов ★ HTML(5), CSS(3), JavaScript, Vue.js 3, SCSS, БЭМ, FlexBox, адаптивность, JQuery★

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Моя цель - предоставить вам ваш идеальный сайт!

 Работая со мной вы экономите:

✔ Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит ВАШ бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.

Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит ВАШ бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна. ✔ Время. Ваш заказ выполнится точно в срок!

Ваш заказ выполнится точно в срок! ✔ Нервы. Просьбы, пожелания и доработки уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне, они будут внесены в верстку по ВАШЕЙ просьбе без лишних споров или дополнительных затрат!

В течении недели после передачи архива с готовой вёрсткой я бесплатно и сразу исправлю свои ошибки , которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже!

🔥 Со мной удобно работать и мне важно чтобы клиент остался довольным!

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всегда довожу дело до конца

не нарушаю сроков

даю консультации по макету