Cardinal90

HTML, CSS, JS, Wordpress

Петров Сергей Александрович

E-mail: [email protected]

Skype:russian_samurai

Образование:

2008-2012 гг. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, факультет технической кибернетики. Диплом бакалавра техники и технологии по направлению «Информатика и вычислительная техника».

Опыт:

Личный проект single page web application– многопользовательское приложение для совместного рисования на основе HTML5 Canvas: сервер на NodeJS + Express + Websockets + MongoDB, клиент на RxJS.

Фриланс - HTML/CSS/JS. Натяжка верстки на Wordpress/Woocommerce

Навыки:

- HTML/CSS

- Javascript в браузере, NodeJS, Electron

- JQuery, React, RxJS, Aurelia, GraphQL

- Wordpress

- Хорошее знание английского языка