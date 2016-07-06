Cardinal90

HTML, CSS, JS, Wordpress
Петров Сергей Александрович
E-mail: [email protected]
Skype:russian_samurai
Образование:
2008-2012 гг. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, факультет технической кибернетики. Диплом бакалавра техники и технологии по направлению «Информатика и вычислительная техника».
Опыт:
Личный проект single page web application– многопользовательское приложение для совместного рисования на основе HTML5 Canvas: сервер на NodeJS + Express + Websockets + MongoDB, клиент на RxJS.
Фриланс - HTML/CSS/JS. Натяжка верстки на Wordpress/Woocommerce
Навыки:
- HTML/CSS
- Javascript в браузере, NodeJS, Electron
- JQuery, React, RxJS, Aurelia, GraphQL
- Wordpress
- Хорошее знание английского языка
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
9 лет назад
WordPress
Работу Сергей выполнил в срок, попутно внес несколько правок. Рекомендую к сотрудничеству. Сергей, еще раз спасибо!
Ответный отзыв
Понятная постановка задачи, быстрая оплата. Приятно было работать. Спасибо, Алексей!