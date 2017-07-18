Carpfishing

Дмитрий Колыбельский Carpfishing

 
37 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Atanasius
Алексей 
46 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$250
10 баллов
3 года назад
Нужны люди, для наполнения рыболовного портала материалами
Идеальное и очень комфортное сотрудничество! Вообще без каких-либо негативных моментов. Даже несмотря на ОЧЕНЬ серьезную занятость, Дмитрий всегда был на связи. При этом, где бы он ни находился! Оплата - фактически моментальная! В прямом смысле этого слова. Отличный Заказчик и очень хороший Человек (именно с большой буквы)! Настоятельно рекомендую для порядочных исполнителей!
Спасибо большое за Вашу работу! Все сделано на высшем уровне! Материалы очень хорошо структурированы, легко читаются. Все рекомендую!!!
Ответный отзыв
SilverMax
Максим 
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$120
10 баллов
6 лет назад
Отрисовка баннеров
Очень понравилось работать с Дмитрием, всегда на связи, оплата моментальная, всё очень круто! Рекомендую однозначно! Спасибо за заказ!)
Отличный специалист! Выше всяких похвал!!!!!!!
Ответный отзыв
A9955017818
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Статичный баннер для сайта
Идеальный заказчик, понятная постановка задачи, отсутствие правок и моментальная своевременная оплата, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Все отлично!!!
Ответный отзыв