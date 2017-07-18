Carpfishing

Создан новый портал о карпфишинге! (ловля карпа по принципупоймал-отпусти). Нужны люди, для наполнения данного портала статьями (переводы иностранных изданий, написание собственных статей). Так же необходимо собирать информацию о проходящих турнирахна территории РФ и загружать ее в разделы ...
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- $250Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
- $120
Необходимо подготовить баннеры по тематике сайтаБаннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо сделать два статичных баннера для сайта: 1) Чемпионат Москвы по ловле карпа 2017 ( 12 июля -15 июля 2017) 2) Кубок Москвы по ловле карпа 2017 ( 31 мая -3 июня 2017)Баннеры1 исполнительЗавершен6 лет назад
Создан новый портал о карпфишинге! (ловля карпа по принципу поймал-отпусти). Нужны люди, для наполнения данного портала статьями ( переводы иностранных изданий, написание собственных статей). Так же необходимо собирать информацию о проходящих турнирах на территории РФ и загружать ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$250
10 баллов
3 года назад
Идеальное и очень комфортное сотрудничество! Вообще без каких-либо негативных моментов. Даже несмотря на ОЧЕНЬ серьезную занятость, Дмитрий всегда был на связи. При этом, где бы он ни находился! Оплата - фактически моментальная! В прямом смысле этого слова. Отличный Заказчик и очень хороший Человек (именно с большой буквы)! Настоятельно рекомендую для порядочных исполнителей!
Ответный отзыв
Спасибо большое за Вашу работу! Все сделано на высшем уровне! Материалы очень хорошо структурированы, легко читаются. Все рекомендую!!!
$120
10 баллов
6 лет назад
Очень понравилось работать с Дмитрием, всегда на связи, оплата моментальная, всё очень круто! Рекомендую однозначно! Спасибо за заказ!)
Ответный отзыв
Отличный специалист! Выше всяких похвал!!!!!!!
$20
10 баллов
6 лет назад
Идеальный заказчик, понятная постановка задачи, отсутствие правок и моментальная своевременная оплата, буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
Все отлично!!!