Carrera-81

Борис Поршнев Carrera-81

 
42 годаБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Сайты: дизайн макетов, подготовка, верстка. Графический дизайн.
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Отзывы заказчиков
nobap
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$300
10 баллов
9 лет назад
Нужно переверстать сайт на Div`ax
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
dorogan_si
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
13 лет назад
GTA Vice City (добавление нескольких машин)
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
faedrus
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
14 лет назад
Заменить фотки на главной странице сайта(флеш)
Быстро понял что требуется, и сделал в короткий срок, доп доработок не потребовалось! Приятный человек в общении! работой доволен,спасибо)
Хороший заказчик, сразу предоставил все необходимое, после чего не трудно было выступить хорошим исполнителем :)
Ответный отзыв
Roma25
Нонейм 
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
$100
10 баллов
15 лет назад
Логотип для Хостинг-Компании
Спасибо Борису за лого.. Очень понравились... Талантливый фрилансер.. Все сделал красиво и креативно! Будем дальше работать!
Рекомендую заказчика. Четко знает, чего хочет. Спасибо :)
Ответный отзыв
oxygensoftware
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Необходимо сделать анимированную иконку (срочно)
Отличное исполнение, оперативное реагирование на пожелания по проекту. Быстро, четко и со вкусом. Очень приятно работать.