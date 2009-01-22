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Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
14 лет назад
Быстро понял что требуется, и сделал в короткий срок, доп доработок не потребовалось! Приятный человек в общении! работой доволен,спасибо)
Ответный отзыв
Хороший заказчик, сразу предоставил все необходимое, после чего не трудно было выступить хорошим исполнителем :)
$100
10 баллов
15 лет назад
Спасибо Борису за лого.. Очень понравились... Талантливый фрилансер.. Все сделал красиво и креативно! Будем дальше работать!
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика. Четко знает, чего хочет. Спасибо :)
$10
10 баллов
15 лет назад
Отличное исполнение, оперативное реагирование на пожелания по проекту. Быстро, четко и со вкусом. Очень приятно работать.