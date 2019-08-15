Дизайн Интерьеров.
Всем доброго дня!
Если вам необходимо спроектировать ваш интерьер или частный дом с нуля обращайтесь по указанным ниже контактам.
Основное портфолио находится здесь:
https://vk.com/album43113879_247610585?rev=1
Хорошего вам дня и отличного настроения!
С уважением, CasaBella_Штыкина Юлия!
За более подробной информацией обращайтесь:
WhatsApp - +7 (904) 648 24 02
Наши работы вы можете посмотреть здесь:
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Интерьеры и Экстерьеры
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