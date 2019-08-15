Дизайн Интерьеров.

Всем доброго дня!

Если вам необходимо спроектировать ваш интерьер или частный дом с нуля обращайтесь по указанным ниже контактам.

Основное портфолио находится здесь:

https://vk.com/album43113879_247610585?rev=1

Хорошего вам дня и отличного настроения!

С уважением, CasaBella_Штыкина Юлия!

За более подробной информацией обращайтесь:

WhatsApp - +7 (904) 648 24 02

[email protected]

[email protected]

Наши работы вы можете посмотреть здесь:

https://www.instagram.com/casabella_arte/