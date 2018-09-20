CasperLora

Я Лора Каспер

Я Лора Каспер графический дизайнер. Создаю красивые ,продающие и удобные дизайны для своих клиентов. В сфере дизайна я работаю уже 10 лет, и успела поучаствовать в разных проектах с замечательными , успешными командами, реализовать множество творческих идей. Получила огромны ,интересный опыт работы, как с международными IT компаниями и веб-студиями специализирующийся на UX дизайнах, интерфейсах, дизайна сайтов, хорошо разбирающаяся в брендинге., так и с частными заказчиками не имеющих никакого опыта и знаний в дизайне.

https://www.behance.net/loracasper20f9