Опыт работы
Имею опыт в написании разного рода парсеров
Имею опыт в разработке настройке сайтов/плагинов для cms WordPress с использованием WooCommerce, OpenCart
Имею опыт в разработке, обновлений и исправлений плагинов на PHP для распространённых CMS таких как Joomla, OpenCart , др.;
Знания и способности
PHP, MySql, Simple html dom, CSS, Ajax, jQuery ,
ПОРТФОЛИО
http://sap.rabotavokrugsveta.com/ разработка реферральной программы. и создание сайта с нуля по шаблону.
http://toy-plus.com.ua/ участе в создани, разработка бонусной программы с использованием
купонов WooCommerce, некоторые исправления в интерфейсе, изменение
функционала при редактировании заказа.
http://wwmarketing.biz/ разработка реферральной программы.
http://s7-1500.skbusiness.com.ua/ каталог контроллеров. Полностью изменённый шаблон по требованию заказчика.
http://panificio-restoran.ru/ устновка и полное конфигурирование сайта на word-press сайт сейчас недоступен, есть dev-копія http://188.163.43.24:2004/
http://g-top.ru/ изменение некоторых элементов интерфейса, и карточки товара.
http://dollstore.skbusiness.com.ua/ установка и настройка темы на magento
http://direct-reklama.com/pro/ исправление работы формы модального окна и отправки оповещения на почту.
http://danta-dance.ru/ изменение контента страницы
https://dms.nsc2000.com/ поддержка проекта, разработка функционала сайта, исправление ошибок.
https://nscpull.nsc2000.com/ поддержка проекта, разработка функционала сайта, исправление ошибок.