PHP JS CSS JQuery Html5 codeigniter 3 YII2 ...

Опыт работы

Имею опыт в написании разного рода парсеров

Имею опыт в разработке настройке сайтов/плагинов для cms WordPress с использованием WooCommerce, OpenCart

Имею опыт в разработке, обновлений и исправлений плагинов на PHP для распространённых CMS таких как Joomla, OpenCart , др.;

Знания и способности

PHP, MySql, Simple html dom, CSS, Ajax, jQuery ,

ПОРТФОЛИО

http://ibuild.com.ua

http://sap.rabotavokrugsveta.com/ разработка реферральной программы. и создание сайта с нуля по шаблону.

http://toy-plus.com.ua/ участе в создани, разработка бонусной программы с использованием

купонов WooCommerce, некоторые исправления в интерфейсе, изменение

функционала при редактировании заказа.

http://wwmarketing.biz/ разработка реферральной программы.

http://s7-1500.skbusiness.com.ua/ каталог контроллеров. Полностью изменённый шаблон по требованию заказчика.

http://panificio-restoran.ru/ устновка и полное конфигурирование сайта на word-press сайт сейчас недоступен, есть dev-копія http://188.163.43.24:2004/

http://g-top.ru/ изменение некоторых элементов интерфейса, и карточки товара.

http://dollstore.skbusiness.com.ua/ установка и настройка темы на magento

http://direct-reklama.com/pro/ исправление работы формы модального окна и отправки оповещения на почту.

http://danta-dance.ru/ изменение контента страницы

https://dms.nsc2000.com/ поддержка проекта, разработка функционала сайта, исправление ошибок.

https://nscpull.nsc2000.com/ поддержка проекта, разработка функционала сайта, исправление ошибок.