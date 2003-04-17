CasualR

Николай Козырев CasualR

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
8 месяцев назад
👍 Быстрая и надёжная вёрстка сайтов | Кроссбраузерная и Адаптивная вёрстка, БЭМ, HTML5/CSS3, Препроцессор SCSS, Flexbox/Grid, Gulp, Чистый JS

 Со мной приятно работать и я хочу чтобы вы остались довольны

👋 Привет

Меня зовут Николай. Я верстальщик из Киева. Хочу предоставить вам лучшую по качеству и срокам вёрстку сайтов, примеры которых можете увидеть перейдя по ссылке. Работаю без предоплаты

📞 Связь:

﻿ Делаю кроссбраузерную, адаптивную вёрстку сайтов:

  • Landing Pages
  • Сайт - Визитка
  • Интернет - Магазин
  • Бизнес - Презентации

﻿ Навыки:

  • HTML5/CSS3
  • Методология БЭМ
  • Flexbox/Grid
  • Слайдер (Swiper Slider)
  • Препроцессор SCSS
  • Адаптивная вёрстка (Резиновая / Брейкпоинты)
  • Gulp
  • JavaScript
  • Figma, Photoshop, Zeplin
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 Принципы моей работы:

  • Не нарушаю сроки
  • Качество и скорость
  • Без предоплаты
  • Всегда на связи

 ﻿Мои работы: