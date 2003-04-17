👍 Быстрая и надёжная вёрстка сайтов | Кроссбраузерная и Адаптивная вёрстка, БЭМ, HTML5/CSS3, Препроцессор SCSS, Flexbox/Grid, Gulp, Чистый JS
Со мной приятно работать и я хочу чтобы вы остались довольны
👋 Привет
Меня зовут Николай. Я верстальщик из Киева. Хочу предоставить вам лучшую по качеству и срокам вёрстку сайтов, примеры которых можете увидеть перейдя по ссылке. Работаю без предоплаты
📞 Связь:
- Телеграм - https://t.me/CasualRR
- Email - [email protected]
Делаю кроссбраузерную, адаптивную вёрстку сайтов:
- Landing Pages
- Сайт - Визитка
- Интернет - Магазин
- Бизнес - Презентации
Навыки:
- HTML5/CSS3
- Методология БЭМ
- Flexbox/Grid
- Слайдер (Swiper Slider)
- Препроцессор SCSS
- Адаптивная вёрстка (Резиновая / Брейкпоинты)
- Gulp
- JavaScript
- Figma, Photoshop, Zeplin
Принципы моей работы:
- Не нарушаю сроки
- Качество и скорость
- Без предоплаты
- Всегда на связи
Мои работы:
Портфолио
- Адаптивная вёрстка сайта - Collab23 просмотра
- Адаптивная вёрстка сайта - Supabase18 просмотров
- Адаптивная вёрстка сайта - Skillz24 просмотра
- Адаптивная вёрстка сайта - HelloUI25 просмотров
- Адаптивная вёрстка сайта - Pompeo9 просмотров