👍 Быстрая и надёжная вёрстка сайтов | Кроссбраузерная и Адаптивная вёрстка, БЭМ, HTML5/CSS3, Препроцессор SCSS, Flexbox/Grid, Gulp, Чистый JS

 Со мной приятно работать и я хочу чтобы вы остались довольны

👋 Привет

Меня зовут Николай. Я верстальщик из Киева. Хочу предоставить вам лучшую по качеству и срокам вёрстку сайтов, примеры которых можете увидеть перейдя по ссылке. Работаю без предоплаты

📞 Связь:

﻿ Делаю кроссбраузерную, адаптивную вёрстку сайтов:

Landing Pages

Сайт - Визитка

Интернет - Магазин

Бизнес - Презентации

﻿ Навыки:

HTML5/CSS3

Методология БЭМ

Flexbox/Grid

Слайдер (Swiper Slider)

Препроцессор SCSS

Адаптивная вёрстка (Резиновая / Брейкпоинты)

Gulp

JavaScript

Figma, Photoshop, Zeplin

 Принципы моей работы:

Не нарушаю сроки

Качество и скорость

Без предоплаты

Всегда на связи

 ﻿Мои работы: