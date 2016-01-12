Я начинающий фрилансер.
Имею законченное высшее образование по специальности филология (немецкий, английский языки).
Образование:
2009-2013 - ГГПИИЯ им. Н.К. Крупской. Специальность филология (немецкий язык)
2013-2014 - ДонНУ. Специальность филология (немецкий язык)
Во время проведения ЕВРО-2012 была волонтером УЕФА (категория Pre-match Ceremony and Fan entertainment).
Услуги: переводы и корректировка текстов.
Есть опыт перевода технических текстов (руководства к токарным станкам).
Работаю по предоплате 50%.
Гарантирую своевременное и качественное выполнение работы.
Переводы
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$2/час
от $20от 1 дня
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