Я начинающий фрилансер.

Имею законченное высшее образование по специальности филология (немецкий, английский языки).

Образование:

2009-2013 - ГГПИИЯ им. Н.К. Крупской. Специальность филология (немецкий язык)

2013-2014 - ДонНУ. Специальность филология (немецкий язык)

Во время проведения ЕВРО-2012 была волонтером УЕФА (категория Pre-match Ceremony and Fan entertainment).

Услуги: переводы и корректировка текстов.

Есть опыт перевода технических текстов (руководства к токарным станкам).

Работаю по предоплате 50%.

Гарантирую своевременное и качественное выполнение работы.