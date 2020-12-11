Компания - Центум-Д https://www.centum-d.com

Мы команда опытных профессионалов, в сфере web-программирования и интернет маркетинга.

Готовы помочь Вам реализовать Ваш проект и вывести бизнес в интернет!

Специализируемся на создании сайтов и интернет-магазинов, с уникальным дизайном, технической поддержке и продвижении.

Оказываем следующие услуги:

1. Создание уникального дизайна для сайта или интернет-магазина (включая адаптивную версию)

2. Адаптивная и кроссбраузерная вёрстка и front-end разработка

3. Программирование и интеграция с CMS Wordpress, Opencart, ModX, PHP Framework Laravel, Yii2

4. Доработка функционала сайтов, подключение дополнительных модулей и функций для Wordpress, Opencart, ModX, PHP Framework Laravel, Yii2

5. Тестирование (QA) сайтов и интернет-магазинов

6. Наполнение (контент менеджмент) сайтов и интернет-магазинов контентом (тексты, картинки, инфографика)

7. SEO-аудит, SEO-продвижение сайтов и интернет-магазинов. Есть успешный опыт на рынке СНГ, Европы, США

Будем рады сотрудничеству с Вами!

Для нас важен успех каждого проекта, над которым мы работаем!

С наилучшими пожеланиями, команда Centum-D!