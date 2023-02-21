Хороший специалист своего дела ??Берусь за любую начальную работу и укладываясь в сроки как нужно

Если заказ срочный, готов постараться и сделать максимально качественно быстро

Обучен JavaScript

Знание английского на 4 балла из 5

Готов создать сайт , рекламу и прочее.

А так же банеры, оформление сайтов , соц сетей и т.д.

Принимаюсь за работу в любое время.

Оплата зависит от сложности, но я уверен, цена устроит?