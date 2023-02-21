Сергей Киселёв CerberrCerberr
22 годаРоссия/Прокопьевск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Хороший специалист своего дела ??Берусь за любую начальную работу и укладываясь в сроки как нужно
Если заказ срочный, готов постараться и сделать максимально качественно быстро
Обучен JavaScript
Знание английского на 4 балла из 5
Готов создать сайт , рекламу и прочее.
А так же банеры, оформление сайтов , соц сетей и т.д.
Принимаюсь за работу в любое время.
Оплата зависит от сложности, но я уверен, цена устроит?
Я против войны в Украине!