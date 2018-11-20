Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
Спасибо, Сергей, за отличные варианты названия и слогана! Благодарю за участие в конкурсе!
Ответный отзыв
Спасибо за ваш выбор! Удачи вам в вашем полезном деле! Однозначно рекомендую Елену как надёжного заказчика!
$100
10 баллов
6 лет назад
Благодарю за участие в конкурсе и представленные варианты.
Ответный отзыв
Рекомендую Алексея как надёжного заказчика, буду рад сотрудничеству в дальнейшем.
Нейминг и Слоганы
2 отзыва
от $50
от 2 дней
нет рейтинга