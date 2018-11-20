Cerzz

Сергей Cerzz

 
52 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Нейминг и слоганы

Названия, подбор доменов, слоганы.

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Отзывы заказчиков

solnechnaya_lena
Елена 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Нейминг для магазина настольных игр
Спасибо, Сергей, за отличные варианты названия и слогана! Благодарю за участие в конкурсе!
Спасибо за ваш выбор! Удачи вам в вашем полезном деле! Однозначно рекомендую Елену как надёжного заказчика!
Ответный отзыв
deptsecur
Алексей 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Уникальное название для детского бассейна и подбор домена
Благодарю за участие в конкурсе и представленные варианты.
Рекомендую Алексея как надёжного заказчика, буду рад сотрудничеству в дальнейшем.
Ответный отзыв
Нейминг и Слоганы
2 отзыва
от $50
от 2 дней
нет рейтинга