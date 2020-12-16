Ссылка на резюме (Behance): https://www.behance.net/plaksinva0809
Основные знания и навыки работы в таких программах, как:
- Figma (создание макетов сайтов);
- Adobe Photoshop (создание макетов сайтов, редактирование фотографий и т.д.);
- NicePage, Tilda (создание сайтов);
- Adobe Animate (создание анимации);
- Axure (создание кликабельных прототипов).
А так же прохождение различных он-лайн курсов по Веб-дизайну.
При создании Дизайна сайта использую такие навыки как:
1) Исследование проблемной области (определение основных нужд заказчика, просмотр сайтов конкурентов, выявление тенденций в данной области);
2) Создание текстового прототипа сайта (определение основных заголовков, разделов сайта и т.д.);
3) Создание графического прототипа сайта (при необходимости кликабельного);
4) Подбор основных цветов сайта, типографики, композиции и т.д.
5) Создание MoodBoard'a, Ui Kit;
6) Создание итогового макета сайта на основании предыдущих шагов;
7) Создание анимации для сайта (при необходимости).