Ui/Ux Designer. Веб-дизайнер

Ссылка на резюме (Behance): https://www.behance.net/plaksinva0809

Основные знания и навыки работы в таких программах, как:

- Figma (создание макетов сайтов);

- Adobe Photoshop (создание макетов сайтов, редактирование фотографий и т.д.);

- NicePage, Tilda (создание сайтов);

- Adobe Animate (создание анимации);

- Axure (создание кликабельных прототипов).

А так же прохождение различных он-лайн курсов по Веб-дизайну.

При создании Дизайна сайта использую такие навыки как:

1) Исследование проблемной области (определение основных нужд заказчика, просмотр сайтов конкурентов, выявление тенденций в данной области);

2) Создание текстового прототипа сайта (определение основных заголовков, разделов сайта и т.д.);

3) Создание графического прототипа сайта (при необходимости кликабельного);

4) Подбор основных цветов сайта, типографики, композиции и т.д.

5) Создание MoodBoard'a, Ui Kit;

6) Создание итогового макета сайта на основании предыдущих шагов;

7) Создание анимации для сайта (при необходимости).