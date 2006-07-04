Работодатель: Брэндовая, управляющая компания Холдинга (производство и продажа алкогольной продукции). Обязанности: Разработка, заключение и юридическое сопровождение исполнения договоров, правовое сопровождение внешнеэкономической деятельности Холдинга, организация претензионно-исковой работы Холдинга, подготовка заключений по правовым вопросам. Требования: м /ж, от 26-40 ...
тел. (044) 331 0201, 502 6562 моб. (050) 353 3770
- Юридические услугинет заявокЗакрыт17 лет назад
Работодатель: Один из лидеров по производству и продаже компьютерной периферии, динамичная (1-2 новых брэнда в год), на рынке 10 лет. Обязанности: Разработка и реализация маркетинговой стратегии, анализ рынка, разработка рекомендаций по новым продуктам, контроль реализации рекламной ...Анализ рынка1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $500
Рекламному Креативному Агентству нужен специалист по придумыванию и созданию картинок. Опыт работы в рекламном агентстве. Если Вам приходилось разрабатывать: - логотипы - фирменный стиль - макеты в печать -пек-шоты - сайты А также: подготовка ...Фирменный стильнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Рекламному креативному агентству нужен специалист по придумыванию и созданию картинок (логотип, фирменный стиль, макеты в печать, пек-шоты, сайты), по подготовке этих картинок к производству ( пре-пресс, видео,WEB - дизайн). Опыт работы в рекламном агентстве. От Вас ...Веб-дизайн и Интерфейсынет заявокЗакрыт17 лет назад