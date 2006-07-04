Работодатель: Один из лидеров по производству и продаже компьютерной периферии, динамичная (1-2 новых брэнда в год), на рынке 10 лет. Обязанности: Разработка и реализация маркетинговой стратегии, анализ рынка, разработка рекомендаций по новым продуктам, контроль реализации рекламной ...