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Ольга Левицкая Character

 
NaN летУкраина/Киев
18 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

тел. (044) 331 0201, 502 6562 моб. (050) 353 3770

[email protected]

www.character.kiev.ua

  • Ведущий юрист

    Работодатель: Брэндовая, управляющая компания Холдинга (производство и продажа алкогольной продукции). Обязанности: Разработка, заключение и юридическое сопровождение исполнения договоров, правовое сопровождение внешнеэкономической деятельности Холдинга, организация претензионно-исковой работы Холдинга, подготовка заключений по правовым вопросам. Требования: м /ж, от 26-40 ...

    Юридические услугинет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Маркетинг-менеджер

    Работодатель: Один из лидеров по производству и продаже компьютерной периферии, динамичная (1-2 новых брэнда в год), на рынке 10 лет. Обязанности: Разработка и реализация маркетинговой стратегии, анализ рынка, разработка рекомендаций по новым продуктам, контроль реализации рекламной ...

    Анализ рынка1 заявка
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайнер

    $500

    Рекламному Креативному Агентству нужен специалист по придумыванию и созданию картинок. Опыт работы в рекламном агентстве. Если Вам приходилось разрабатывать: - логотипы - фирменный стиль - макеты в печать -пек-шоты - сайты А также: подготовка ...

    Фирменный стильнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайнер

    $500

    Рекламному креативному агентству нужен специалист по придумыванию и созданию картинок (логотип, фирменный стиль, макеты в печать, пек-шоты, сайты), по подготовке этих картинок к производству ( пре-пресс, видео,WEB - дизайн). Опыт работы в рекламном агентстве. От Вас ...

    Веб-дизайн и Интерфейсынет заявок
    Закрыт
    17 лет назад