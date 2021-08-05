О себе:
В сфере IT на фрилансе с 2005 года. В дизайн пришел после того как длительное время занимался версткой макетов. Наработав опыт верстки сайтов, начал проектировать дизайны макетов самостоятельно с учетом интересов верстальщика, и постепенно погрузился в эту сферу.
С 2009 года получил базовое образование в этой области в "Издательско-полиграфическом институте" кафедра полиграфии и дизайна. После чего получал знания через онлайн курсы семинары - Projector,
Skillbox, где получил уже более детальные знания о web дизайн индустрии.
Легко комуницирую с людьми за все время работы не было случаев ругани либо пререканий или оскорблений с клиентом. На мой взгляд грамотно составленное техническое задание снижает конфликтные ситуации до ноля. Но поскольку полное ТЗ это редкость мне на помощь приходит живое общение. 30 живого диалога х 70
формулировка тех. задания. Нередко бывали случаи когда клиенты со слабым ТЗ в силу малого опыта обращались за помощью и в этом вопросе.
Резюме: Универсальных методов не существует все люди разные. Гибкость и профессионализм наше все.
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