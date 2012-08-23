Реализовать данный функционал необходимо в виде плагина к движку LiveStreet CMS http://livestreetcms.com Видео галерея должна иметь следующий функционал: 1) Навигацию вида: Добавить видео; Размер превью — указывается ширина, а высота естественно пропорционально подгоняется; Количество столбцов — если они ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно перенести с LiveStreet 1,0,1 весь контент (вмести с изображениями) находящийся в блогах на WordPress(последний версии). Комментарии переносить не нужно. Перенесенный пост должен оставаться под тем же автором, что и на движке LiveStreet 1,0,1. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Online Manga Viewer - скрипт для онлайн просмотра изображений находящихся на фтп. Скачать можно тут: http://dotspiral.com/manga-comic-viewer/ Скрипт в действии: http://thetosho.com/manga/a_delicious_relationship/36/ Нужно скрипт интегрировать с облачным хранилищем Google Drive. В идеале я должен заливать папки с изображениями в Google Drive, а они ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад