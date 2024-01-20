Набор текста, перепечатка с фото, видео. Сводные таблицы. Бухгалтерский учет
Меня зовут Чолпона, мне 33. Опыт больше 1 года. Работу выполняю в сроки. Долгосрочное сотрудничество. Легкость в работе, учитываю предпочтения работодателя.
-набор текста;
-перепечатка текстов с фото и видео;
-сводные таблицы, документооборот;
-создаю логотипы;
-видеомонтаж;
-презентаций;
-проверка текста на ошибки.
Портфолио
- Набор текста806 просмотров
Презентации
нет отзывов
$10/час
от $20от 2 дней
#623
Видеомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $20от 5 дней
#1467