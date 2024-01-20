Набор текста, перепечатка с фото, видео. Сводные таблицы. Бухгалтерский учет

Меня зовут Чолпона, мне 33. Опыт больше 1 года. Работу выполняю в сроки. Долгосрочное сотрудничество. Легкость в работе, учитываю предпочтения работодателя.

-набор текста;

-перепечатка текстов с фото и видео;

-сводные таблицы, документооборот;

-создаю логотипы;

-видеомонтаж;

-презентаций;

-проверка текста на ошибки.