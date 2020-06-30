ChrisBurn

Наталия Пищак ChrisBurn

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Качественные тексты для вашего сайта

Здравствуйте, будущий заказчик! Меня зовут Наталия. Я профессиональный веб-райтер: специализируюсь на информационных и SEO-текстах.

Считаю, что хороший текст – продукт сотрудничества заказчика и исполнителя. Поэтому всегда четко придерживаюсь технического задания, открыта конструктивной критике.

Работая со мной, вы всегда можете быть уверены, что я:

  • использовала не менее 5 достоверных источников информации;
  • создала оригинальную структуру статьи;
  • полностью раскрыла тему;
  • изложила материал максимально сжато;
  • перепроверила все данные;
  • обеспечила высокую уникальность, «причесала» SEO-параметры, незаметно и «красиво» вписала ключи;
  • тщательно вычитала и перечитала текст – ошибок и опечаток не будет;
  • готова к доработкам – в течении 2-х недель после сдачи материала;
  • не сорву сроки – прокрастинацией не страдаю, отмазок не придумываю.
Я буду вам полезна, если нужно:

  • переписать готовый текст (рерайт);
  • создать информационную публикацию;
  • написать SEO-статью;
  • откорректировать текст;
  • транскриборовать аудио или видео – 30 р. за расшифровку минуты записи.
Занимаюсь веб-райтингом 3 года. Высшее журналистское образование. Есть опыт работы в электронных СМИ – корреспондент, выпускающий редактор. Знаю платформы WordPress, DLE.

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