Качественные тексты для вашего сайта

Здравствуйте, будущий заказчик! Меня зовут Наталия. Я профессиональный веб-райтер: специализируюсь на информационных и SEO-текстах.

Считаю, что хороший текст – продукт сотрудничества заказчика и исполнителя. Поэтому всегда четко придерживаюсь технического задания, открыта конструктивной критике.

Работая со мной, вы всегда можете быть уверены, что я:

использовала не менее 5 достоверных источников информации;

создала оригинальную структуру статьи;

полностью раскрыла тему;

изложила материал максимально сжато;

перепроверила все данные;

обеспечила высокую уникальность, «причесала» SEO-параметры, незаметно и «красиво» вписала ключи;

тщательно вычитала и перечитала текст – ошибок и опечаток не будет;

готова к доработкам – в течении 2-х недель после сдачи материала;

не сорву сроки – прокрастинацией не страдаю, отмазок не придумываю.

переписать готовый текст (рерайт);

создать информационную публикацию;

написать SEO-статью;

откорректировать текст;

транскриборовать аудио или видео – 30 р. за расшифровку минуты записи.

Занимаюсь веб-райтингом 3 года. Высшее журналистское образование. Есть опыт работы в электронных СМИ – корреспондент, выпускающий редактор. Знаю платформы WordPress, DLE.