Качественные тексты для вашего сайта
Здравствуйте, будущий заказчик! Меня зовут Наталия. Я профессиональный веб-райтер: специализируюсь на информационных и SEO-текстах.
Считаю, что хороший текст – продукт сотрудничества заказчика и исполнителя. Поэтому всегда четко придерживаюсь технического задания, открыта конструктивной критике.
Работая со мной, вы всегда можете быть уверены, что я:
- использовала не менее 5 достоверных источников информации;
- создала оригинальную структуру статьи;
- полностью раскрыла тему;
- изложила материал максимально сжато;
- перепроверила все данные;
- обеспечила высокую уникальность, «причесала» SEO-параметры, незаметно и «красиво» вписала ключи;
- тщательно вычитала и перечитала текст – ошибок и опечаток не будет;
- готова к доработкам – в течении 2-х недель после сдачи материала;
- не сорву сроки – прокрастинацией не страдаю, отмазок не придумываю.
- переписать готовый текст (рерайт);
- создать информационную публикацию;
- написать SEO-статью;
- откорректировать текст;
- транскриборовать аудио или видео – 30 р. за расшифровку минуты записи.
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