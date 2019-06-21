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Кристина
Christik18
Christik18
38 лет
6 лет на
фриланс
-бирже
Была
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
Ретушь
За 2 часа
Обработка фотографий
1 исполнитель
Закрыт
6 лет назад
Плате
Нужно отделить от фона
Обработка фотографий
1 исполнитель
Закрыт
6 лет назад
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Заказы
2
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