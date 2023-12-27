Кристина Christina_designChristina_design
Привет, меня зовут Кристина, я UX/XI дизайнер. Мне 25 лет я живу в Украине, Запорожье.
Делаю интересный креативный дизайн. Работаю от души и с удовольствием. Задачи всегда выполняю в срок, отношусь ответственно ко всем заказам. Люблю подробно обсуждать детали заказа с клиентом, это помогает лучше воплотить ваши желания в жизнь и дает 100 % результат качества работы.
Дизайн могу выполнить на английском, украинском и русском языках.
Услуги дизайна:
сайты
логотипы
дизайн продукта
айдентика
дизайн приложений
и др.
Мое портфолио:
https://www.weblancer.net/users/Christina_design/portfolio/
https://www.behance.net/timokhinaq
Мои контакты для связи:
Работаю без выходных с Пн. - Пн. с 10:00 - 22:00 (по Киевскому времени).
Instagram - christina_timokhina
Почта - [email protected]
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