UX/UI Дизайн

Привет, меня зовут Кристина, я UX/XI дизайнер. Мне 25 лет я живу в Украине, Запорожье.

Делаю интересный креативный дизайн. Работаю от души и с удовольствием. Задачи всегда выполняю в срок, отношусь ответственно ко всем заказам. Люблю подробно обсуждать детали заказа с клиентом, это помогает лучше воплотить ваши желания в жизнь и дает 100 % результат качества работы.

Дизайн могу выполнить на английском, украинском и русском языках.

Услуги дизайна:

сайты

логотипы

дизайн продукта

айдентика

дизайн приложений

и др.

Мое портфолио:

https://www.weblancer.net/users/Christina_design/portfolio/

https://www.behance.net/timokhinaq

Мои контакты для связи:

Работаю без выходных с Пн. - Пн. с 10:00 - 22:00 (по Киевскому времени).

Instagram - christina_timokhina

Почта - [email protected]