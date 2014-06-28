Christmascat93

Мария Christmascat93

 
30 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Курсовая по психологии. Срочно!

    $100

    Курсовая на тему "Психолого-педагогическое обеспечение освоения понятия "учебная деятельность" как базисной категории педагогической психологии". Требуется сделать только литературный анализ определенных работ Эльконина, Давыдова, Талызиной и Нечаева. Сделать нужно к завтрашнему дню( 15.06.14). Должно получиться 10-15 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад