Chudovisha

Якісно та швидко розробляю ваш сайт на оптимізованій збірці Gulp!

Зручні сайти! Якісно і вчасно

Мої послуги:

- Верстка кросбраузерна, адаптивна (гумова), валідна з використанням HTML5, CSS3, JavaScript;

- Створення сайтів, які коректно відображатимуться на всіх типах пристроїв та у всіх популярних браузерах (Chrome, Firefox, Opera, IE 9+, Safari, Yandex, iOS);

CSS3\JS анімація сайтів.

- професійне обслуговування, наповнення, підтримка сайтів.

- Оптимізація Google Page Speed

Навички та технології використання:

- HTML5

- CSS3

- Flexbox

- Grid

- Sass

- БЕМ

- Gulp

- JavaScript

-React/Redux-toolkit

- Bootstrap 3 (4)

- Git

- CMS Wordpress

Гарантія на верстку. Протягом тижня після передачі архіву з готовою версткою я безкоштовно і відразу виправляю свої помилки, які могли бути пропущені при прийомі роботи і помічені пізніше.

Моя верстка легко інтегрується в будь-яку систему керування контентом:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart і таке інше.

Відповідальність:

- готовий приступити вже

- завжди доводжу справу до кінця

- не порушую термінів

- завжди на зв'язку з вами