Chudovisha

Юліан Столярчук ChudovishaChudovisha
Зручні сайти! Якісно і вчасно
Мої послуги:
- Верстка кросбраузерна, адаптивна (гумова), валідна з використанням HTML5, CSS3, JavaScript;
- Створення сайтів, які коректно відображатимуться на всіх типах пристроїв та у всіх популярних браузерах (Chrome, Firefox, Opera, IE 9+, Safari, Yandex, iOS);
CSS3\JS анімація сайтів.
- професійне обслуговування, наповнення, підтримка сайтів.
- Оптимізація Google Page Speed
Навички та технології використання:
- HTML5
- CSS3
- Flexbox
- Grid
- Sass
- БЕМ
- Gulp
- JavaScript
-React/Redux-toolkit
- Bootstrap 3 (4)
- Git
- CMS Wordpress
Гарантія на верстку. Протягом тижня після передачі архіву з готовою версткою я безкоштовно і відразу виправляю свої помилки, які могли бути пропущені при прийомі роботи і помічені пізніше.
Моя верстка легко інтегрується в будь-яку систему керування контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart і таке інше.
Відповідальність:
- готовий приступити вже
- завжди доводжу справу до кінця
- не порушую термінів
- завжди на зв'язку з вами