Cinnamona_cat

Марина Зубрицкая Cinnamona_cat

 
49 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Я умею писать хорошие грамотные тексты, серьезно отношусь к фактам и стилистике. Могу полностью вести Интернет-проект. С удовольствием работаю и в команде, и самостоятельно. Ответственна, инициативна, пунктуальна.

Умения:

- контент-менеджмент

- проджект-менеджмент в сфере разработки электронных каналов обслуживания клиентов

- журналистика

- редактирование текстов

- SEO-копирайтинг

- html-верстка (в ручном режиме)

- графические пакеты

- опыт работы в банковской сфере

- опыт работы в сфере электронных каналов обслуживания и продаж

Образование:

- филолог

Интересы:

- автомобили

- семья

- дети

- психология

- здоровый и активный образ жизни

- гомеопатия

- технологии

- бизнес

Отзывы заказчиков

JayS
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Рерайтинг
Работа выполнена безупречно: легко читаемый, структурированный текст, написанный на основе тщательно проработанного материала. Качественно, уникально и в срок - смело рекомендую исполнителя.