Cinnamona_cat

Я умею писать хорошие грамотные тексты, серьезно отношусь к фактам и стилистике. Могу полностью вести Интернет-проект. С удовольствием работаю и в команде, и самостоятельно. Ответственна, инициативна, пунктуальна.
Умения:
- контент-менеджмент
- проджект-менеджмент в сфере разработки электронных каналов обслуживания клиентов
- журналистика
- редактирование текстов
- SEO-копирайтинг
- html-верстка (в ручном режиме)
- графические пакеты
- опыт работы в банковской сфере
- опыт работы в сфере электронных каналов обслуживания и продаж
Образование:
- филолог
Интересы:
- автомобили
- семья
- дети
- психология
- здоровый и активный образ жизни
- гомеопатия
- технологии
- бизнес
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
16 лет назад
Работа выполнена безупречно: легко читаемый, структурированный текст, написанный на основе тщательно проработанного материала. Качественно, уникально и в срок - смело рекомендую исполнителя.