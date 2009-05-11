Cinnamona_cat

Я умею писать хорошие грамотные тексты, серьезно отношусь к фактам и стилистике. Могу полностью вести Интернет-проект. С удовольствием работаю и в команде, и самостоятельно. Ответственна, инициативна, пунктуальна.

Умения:

- контент-менеджмент

- проджект-менеджмент в сфере разработки электронных каналов обслуживания клиентов

- журналистика

- редактирование текстов

- SEO-копирайтинг

- html-верстка (в ручном режиме)

- графические пакеты

- опыт работы в банковской сфере

- опыт работы в сфере электронных каналов обслуживания и продаж

Образование:

- филолог

Интересы:

- автомобили

- семья

- дети

- психология

- здоровый и активный образ жизни

- гомеопатия

- технологии

- бизнес