Вяткина Елена
В 1990 году окончила Кемеровский медицинский институт
и с тех пор с удовольствием посвящала все свое время интенсивной терапии
новорожденных (неонатология, анестезиология-реаниматология)
Работала в медицинских учреждениях разного уровня, в связи со сменой места
жительства в том числе. Имею опыт работы руководителем отделения
реанимации и интенсивной терапии детского возраста.
Документы: диплом педиатра, сертификаты по двум
специальностям (неонатология, анестезиология-реаниматология).
В настоящее время работаю неонатологом в отделении реабилитации
Екатеринбургского клинического перинатального центра, внедряю новые
технологии раннего реабилитационного вмешательства.
В преддверии выхода на пенсию решила освоить
профессию, пригодную для дистанционной работы.
2020-2021 обучение различным техникам массажа, постизометрической релаксации
Обучилась на курсе Коммерческий писатель, декабрь 2021г.
Пишу рассказы на свободные и заданные темы.
увлекаюсь рисованием (преимущественно графика)