Автор

Вяткина Елена

В 1990 году окончила Кемеровский медицинский институт

и с тех пор с удовольствием посвящала все свое время интенсивной терапии

новорожденных (неонатология, анестезиология-реаниматология)

Работала в медицинских учреждениях разного уровня, в связи со сменой места

жительства в том числе. Имею опыт работы руководителем отделения

реанимации и интенсивной терапии детского возраста.

Документы: диплом педиатра, сертификаты по двум

специальностям (неонатология, анестезиология-реаниматология).

В настоящее время работаю неонатологом в отделении реабилитации

Екатеринбургского клинического перинатального центра, внедряю новые

технологии раннего реабилитационного вмешательства.

В преддверии выхода на пенсию решила освоить

профессию, пригодную для дистанционной работы.

2020-2021 обучение различным техникам массажа, постизометрической релаксации

Обучилась на курсе Коммерческий писатель, декабрь 2021г.

Пишу рассказы на свободные и заданные темы.

увлекаюсь рисованием (преимущественно графика)