Настрою рекламу в Яндекс директ на поиск и РСЯ качественно!

Настрою рекламу в Ядиректе в РСЯ.В рекламную сеть Яндекса входят: Авито, Вконтакте, Лента ру, Рамблер, Mail. ru и многие другие крупнейшие площадки Рунета.Дешевые клики с рекламной сети Яндекса, которые могут быть на 50% и более дешевле, чем с поиска.Что входит в данный Кворк:1. Регистрация аккаунта Яндекс Директ.2. Настройка параметров рекламной кампании на РСЯ (стратегия, время показа, контактные данные и т. д. ).3. Быстрые ссылки, уточнения.3. Создание объявлений до 5 штук с целевыми запросами.Адаптация под все платформы ПК, планшеты, мобильные устройства. Тем самым реклама охватывает большее количество аудитории.4. Добавление изображений.5. Подбор оптимальной ставки.6. На все объявления один текст.