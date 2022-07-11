Влад Гусейнов: озвучка // видеомонтаж

Я занимаюсь монтажом почти 10 лет. Учусь самостоятельно. Работаю в Adobe Premiere Pro (2 года, с 2019 года), Adobe After Effects (1 год). Я монтирую репортёрские и обучающие видео, имел опыт в съемке и монтаже интерьерных видео.

С 2018 года я снимаю видео непосредственно. Я снимаю мероприятия в университете, но иногда я участвую в коммерческих съёмках за пределами университета. Когда я снимаю, я пробую себя в различных техниках, я пытаюсь экспериментировать с приемами съёмки. И зачастую, у меня это получается!

У меня также есть опыт в производстве аудио продуктов: подкастов, озвучка рекламных роликов и обучающих видео. Я пытаюсь угодить твоим барабанным перепонкам с 2020 года!

Работая, я всегда внимателен и стараюсь учитывать все пожелания клиента. По желанию работодателя, я стараюсь добавить свои идеи в продукт.