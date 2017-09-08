Профессиональные переводы

E-mail: [email protected]

Профессиональное бюро переводов, работаем на рынке более 10 лет.

Знания, умения, навыки:

технический перевод

медицинский перевод

юридический перевод

экономический перевод

художественный перевод

перевод аудио-/видеофайлов

перевод веб-сайтов

Время работы:

Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

Online с 9:00 по киевскому времени

О работе:

Работаем по предоплате 50%. Делаем работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Соблюдаем сроки, иначе не берём проект в работу. Если взялись - будьте уверены - сделаем в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаем заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантируем:

Соблюдение сроков.

Качественную работу.

Разумные цены.

Постоянный online.

Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.

Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

Карта Приватбанк.

WebMoney (WMZ, WMR).

Western Union.

Skrill.

Contact.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем сотрудничать!

E-mail: [email protected]