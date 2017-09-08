Профессиональные переводы
E-mail: [email protected]
Профессиональное бюро переводов, работаем на рынке более 10 лет.
Знания, умения, навыки:
- технический перевод
- медицинский перевод
- юридический перевод
- экономический перевод
- художественный перевод
- перевод аудио-/видеофайлов
- перевод веб-сайтов
Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)
Online с 9:00 по киевскому времени
О работе:
Работаем по предоплате 50%. Делаем работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.
Главный принцип о себе:
Соблюдаем сроки, иначе не берём проект в работу. Если взялись - будьте уверены - сделаем в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаем заказчика, который ставит конкретные задачи.
Гарантируем:
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
- Карта Приватбанк.
- WebMoney (WMZ, WMR).
- Western Union.
- Skrill.
- Contact.
E-mail: [email protected]
Переводы
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$2/час
от $1от 1 часа
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