Clairine

Светлана Шишенко Clairine

 
29 лет
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Профессиональные переводы

E-mail: [email protected] 

Профессиональное бюро переводов, работаем на рынке более 10 лет.

Знания, умения, навыки:

  • технический перевод
  • медицинский перевод
  • юридический перевод
  • экономический перевод
  • художественный перевод
  • перевод аудио-/видеофайлов
  • перевод веб-сайтов
Время работы:

Работаю 6 дней в неделю (Пн-Сб)

Online с 9:00 по киевскому времени

О работе:

Работаем по предоплате 50%. Делаем работу качественно и в срок - это непоколебимый принцип, важнее которого не могут быть даже деньги.

Главный принцип о себе:

Соблюдаем сроки, иначе не берём проект в работу. Если взялись - будьте уверены - сделаем в срок, а в большинстве случаев даже раньше. Предпочитаем заказчика, который ставит конкретные задачи.

Гарантируем:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Приватбанк.
  • WebMoney (WMZ, WMR).
  • Western Union.
  • Skrill.
  • Contact.
УВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ! Вы дошли до этой строки и Вас все устраивает в моих услугах и навыках? - тогда смело обращайтесь по указанным контактным данным для связи со мной - будем сотрудничать!

E-mail: [email protected] 

Переводы
нет отзывов
$2/час
от $1от 1 часа
#1133