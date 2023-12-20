Перенос информации из разных форматов в текстовый документ.

Здравствуйте! Меня зовут Катерина. Если вам надо перенести информацию из разных форматов (например, аудио-, фото-, pdf-формат) в один — текстовый, то вы попали по адресу.

Мои услуги:

- печать текста с отсканированных документов;

- печать текста с книжных носителей;

- сверка после внесения правок;

- набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ.

Вывод информации с картинок, аудио, видео и других источников.

К работе я отношусь ответственно и внимательна к каждому вашему пожеланию. Готова работать и выполнять заказ в срок.