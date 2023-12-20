Перенос информации из разных форматов в текстовый документ.
Здравствуйте! Меня зовут Катерина. Если вам надо перенести информацию из разных форматов (например, аудио-, фото-, pdf-формат) в один — текстовый, то вы попали по адресу.
Мои услуги:
- печать текста с отсканированных документов;
- печать текста с книжных носителей;
- сверка после внесения правок;
- набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ.
Вывод информации с картинок, аудио, видео и других источников.
К работе я отношусь ответственно и внимательна к каждому вашему пожеланию. Готова работать и выполнять заказ в срок.
Редактирование и Корректура
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$1/час
от $1от 2 дней
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