Cleric_ASV

Александр Cleric_ASV

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Монтаж и обработка видео/аудио

Делаю видеомонтаж любой сложности.

Имею опыт работы с несколькими камерами и звуковыми дорожками, а также опыт работы с хромакеем.

Обрабатываю видео в After Effects: различная коррекция, анимация и эффекты.

Обрабатываю звук в Audition: выравниваю звучание, очищаю от шумов и эха.

Фрилансом занимаюсь в свободное от работы время, т.е. по вечерам.

Отзывы заказчиков

MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)
$25
10 баллов
9 лет назад
Нужно сделать видео-прикол по аналогии с прогнозом погоды СССР
все сделано по-вышке, в пнедельник вторнник будет монета
Проблем не испытал, все хорошо.
Ответный отзыв
Видеомонтаж
1 отзыв
$5/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга