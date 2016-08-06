Монтаж и обработка видео/аудио
Делаю видеомонтаж любой сложности.
Имею опыт работы с несколькими камерами и звуковыми дорожками, а также опыт работы с хромакеем.
Обрабатываю видео в After Effects: различная коррекция, анимация и эффекты.
Обрабатываю звук в Audition: выравниваю звучание, очищаю от шумов и эха.
Фрилансом занимаюсь в свободное от работы время, т.е. по вечерам.
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
9 лет назад
все сделано по-вышке, в пнедельник вторнник будет монета
Ответный отзыв
Проблем не испытал, все хорошо.
Видеомонтаж
1 отзыв
$5/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга