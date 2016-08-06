Монтаж и обработка видео/аудио

Делаю видеомонтаж любой сложности.

Имею опыт работы с несколькими камерами и звуковыми дорожками, а также опыт работы с хромакеем.

Обрабатываю видео в After Effects: различная коррекция, анимация и эффекты.

Обрабатываю звук в Audition: выравниваю звучание, очищаю от шумов и эха.

Фрилансом занимаюсь в свободное от работы время, т.е. по вечерам.