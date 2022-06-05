Design | Web Design | Web Development

Здравствуйте! Расскажу Вам немного о себе. Александр. 27 лет. Люблю активную жизнь и главное чтобы не было стагнации. Меня всегда тянет к чему-то новому. Постоянно чему-то учусь и интересуюсь. Начал интересоваться фото и видео редакторами с 2014 года. Сначала был Adobe Photoshop - ретушь фото, редактирование изображений. Далее начал изучать Adobe Premiere. Монтировал ролики для Youtube каналов на спортивную тематику, также делал рекламные ролики для интернет- магазинов (предпочтительно гаджетов). Это стало началом моего пути к познания дизайна. Начал учить дизайн и буквально с первых недель приступил к выполнению заказов. Логичным продолжением этой стези есть верстка сайтов, этому сейчас и обучаюсь, а учить здесь есть что.

Проекты выполнение по фрилансу:

• Контент для магазинов

• Визитки

• Логотипы

• Баннеры

• Создание бренда и корпоративного стиля

• Дизайн и верстка сайтов

Навыки:

• Размещение контента для магазина.

• Имел опыт "Холодных и горячих» продаж

• Управление Инстаграм магазином

• Размещение фейсбук рекламы

• Создание на наполнение сайта

• СЕО оптимизация

Опытный пользователь ПК:

• MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook)

• Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom, Premiere

• Figma

• Работал на различных конструкторах HTML сайтов.

Есть опыт работы в области системного администрирования

• Настройка рабочего места

• Настройка точки кассира

• Проведение и настройка локальной сети торговых точках

• Поддержка и обслуживание уже существующих точек.

Английский - ниже среднего

Русский - свободно (Могу проходить собеседование на этом языке)

Украинский - родной (Могу проходить собеседование на этом языке)