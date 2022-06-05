Здравствуйте! Расскажу Вам немного о себе. Александр. 27 лет. Люблю активную жизнь и главное чтобы не было стагнации. Меня всегда тянет к чему-то новому. Постоянно чему-то учусь и интересуюсь. Начал интересоваться фото и видео редакторами с 2014 года. Сначала был Adobe Photoshop - ретушь фото, редактирование изображений. Далее начал изучать Adobe Premiere. Монтировал ролики для Youtube каналов на спортивную тематику, также делал рекламные ролики для интернет- магазинов (предпочтительно гаджетов). Это стало началом моего пути к познания дизайна. Начал учить дизайн и буквально с первых недель приступил к выполнению заказов. Логичным продолжением этой стези есть верстка сайтов, этому сейчас и обучаюсь, а учить здесь есть что.
Проекты выполнение по фрилансу:
• Контент для магазинов
• Визитки
• Логотипы
• Баннеры
• Создание бренда и корпоративного стиля
• Дизайн и верстка сайтов
Навыки:
• Размещение контента для магазина.
• Имел опыт "Холодных и горячих» продаж
• Управление Инстаграм магазином
• Размещение фейсбук рекламы
• Создание на наполнение сайта
• СЕО оптимизация
Опытный пользователь ПК:
• MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook)
• Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom, Premiere
• Figma
• Работал на различных конструкторах HTML сайтов.
Есть опыт работы в области системного администрирования
• Настройка рабочего места
• Настройка точки кассира
• Проведение и настройка локальной сети торговых точках
• Поддержка и обслуживание уже существующих точек.
Английский - ниже среднего
Русский - свободно (Могу проходить собеседование на этом языке)
Украинский - родной (Могу проходить собеседование на этом языке)
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