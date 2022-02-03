❓Хотите удобный сайт для вашего проекта?❓ ➯ Качественная верска с чистым кроссбраузерным кодом в срок!🚀
Обо мне:
- Студент факультета ИТ
- Начинающий фрилансер
- Владею всеми последними технологиями в своей сфере деятельности
Почему так мало отзывов? 樂
Я только начинаю свой путь коммерческой разработки сайтов, поэтому ещё не успел получить достаточно отзывов от довольных заказчиков. Однако имею огромное желание развиваться и делать свою работу.
Для меня важно, чтобы каждый заказчик остался довольным!
✅ Умения и навыки:
- HTML-5, CSS3
- Адаптивная верстка
- Отзывчивость (Responsive)
- БЭМ
- Sass | Scss
- FlexBox | CSS Grid
- jQuery | JS
- Оптимизация по Google PageSpeed Insights
- Git
- Bootstrap 5
❗ Моя ответственность:
➊ Всегда довожу дело до конца
❷ Не нарушаю сроков
❸ Всегда на связи
☎ Связаться со мной:
- Telegram ➠ @cnraa
- Gmail ➠ [email protected]
❗ Работаю без предоплаты
- Перевод на карту Сбербанка | Тинькофф
- Яндекс Деньги | Qiwi Кошелек
- И любым удобным для вас способом
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Адаптивная верстка сайта доставки материалов16 просмотров
- Адаптивная верстка Лендинга с модальными окнами16 просмотров
- Верстка сайта подкастов с анимацией22 просмотра
- Адаптивная верстка Landing Page для Eddie's-Car28 просмотров