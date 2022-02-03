❓Хотите удобный сайт для вашего проекта?❓ ➯ Качественная верска с чистым кроссбраузерным кодом в срок!🚀

Обо мне:

Студент факультета ИТ

Начинающий фрилансер

Владею всеми последними технологиями в своей сфере деятельности

Почему так мало отзывов? 樂

Я только начинаю свой путь коммерческой разработки сайтов, поэтому ещё не успел получить достаточно отзывов от довольных заказчиков. Однако имею огромное желание развиваться и делать свою работу.

Для меня важно, чтобы каждый заказчик остался довольным!

✅ Умения и навыки:

HTML-5, CSS3

Адаптивная верстка

Отзывчивость (Responsive)

БЭМ

Sass | Scss

FlexBox | CSS Grid

jQuery | JS

Оптимизация по Google PageSpeed Insights

Git

Bootstrap 5

В течении недели после передачи заказа я бесплатно исправлю все ошибки, которые были пропущены во время выполнения работы и замечены позже.

❗ Моя ответственность:

➊ Всегда довожу дело до конца

❷ Не нарушаю сроков

❸ Всегда на связи

☎ Связаться со мной:

❗ Работаю без предоплаты