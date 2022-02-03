Cnaraa

Даниил Cnaraa

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
&#10067;Хотите удобный сайт для вашего проекта?&#10067; &#10159; Качественная верска с чистым кроссбраузерным кодом в срок!🚀

Обо мне:

  • Студент факультета ИТ
  • Начинающий фрилансер
  • Владею всеми последними технологиями в своей сфере деятельности

Почему так мало отзывов? 樂

Я только начинаю свой путь коммерческой разработки сайтов, поэтому ещё не успел получить достаточно отзывов от довольных заказчиков. Однако имею огромное желание развиваться и делать свою работу.

Для меня важно, чтобы каждый заказчик остался довольным!

✅ Умения и навыки:

  • HTML-5, CSS3
  • Адаптивная верстка
  • Отзывчивость (Responsive)
  • БЭМ
  • Sass | Scss
  • FlexBox | CSS Grid
  • jQuery | JS
  • Оптимизация по Google PageSpeed Insights
  • Git
  • Bootstrap 5
✔ Гарантия на верстку. В течении недели после передачи заказа я бесплатно исправлю все ошибки, которые были пропущены во время выполнения работы и замечены позже.

❗ Моя ответственность:

➊ Всегда довожу дело до конца

❷ Не нарушаю сроков

❸ Всегда на связи

☎ Связаться со мной:

 Оплата:

Работаю без предоплаты

  • Перевод на карту Сбербанка | Тинькофф
  • Яндекс Деньги | Qiwi Кошелек
  • И любым удобным для вас способом 