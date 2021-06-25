Привет!
Вы попали по правильному адресу, если:
- Нужно сделать монтаж видео для социальных сетей;
- Сделать анимацию логотипа;
- Продумать креатив для рекламы в FB и Inst, чтобы он цеплял, а не просто существовал;
- Требуется анимационный ролик для презентации/рекламы или для иных целей;
- Хотите получить действительно качественную услугу.
Есть подходящий вариант?
Отлично!
Меня зовут Евгений, у меня есть оконченное высшее образование по маркетингу, а также дополнительные курсы по привлечению аудитории в социальных сетях и медиа. Благодаря этим знаниям я понимаю как выстроить видео и анимацию таким образом, чтобы смотрелось живо и круто.
Более 4 лет видеомонтажа и 2 лет в создании анимации верю и думаю, что именно за данными форматами стоит ближайшее будущее.
Буду рад сотрудничеству!
С глубочайшим уважением,
Евгений Cobald Иванов
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