Создание рекламной анимации и видеомонтаж. Качественно

Привет!

Вы попали по правильному адресу, если:

- Нужно сделать монтаж видео для социальных сетей;

- Сделать анимацию логотипа;

- Продумать креатив для рекламы в FB и Inst, чтобы он цеплял, а не просто существовал;

- Требуется анимационный ролик для презентации/рекламы или для иных целей;

- Хотите получить действительно качественную услугу.

Есть подходящий вариант?

Отлично!

Меня зовут Евгений, у меня есть оконченное высшее образование по маркетингу, а также дополнительные курсы по привлечению аудитории в социальных сетях и медиа. Благодаря этим знаниям я понимаю как выстроить видео и анимацию таким образом, чтобы смотрелось живо и круто.

Более 4 лет видеомонтажа и 2 лет в создании анимации верю и думаю, что именно за данными форматами стоит ближайшее будущее.

Буду рад сотрудничеству!

С глубочайшим уважением,

Евгений Cobald Иванов